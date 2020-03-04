Інсулін, трансплантація, стовбурові клітини: уряд затвердив шість постанов МОЗ

Кабінет міністрів схвалив шість постанов, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Про це міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила у Facebook.

"На засіданні у вівторок уряд схвалив 6 життєво необхідних проєктів, розроблених і внесених нашим міністерством", - написала Скалецька.

Так, було схвалено проєкт постанови "Деякі питання надання у 2020 році субвенції місцевим бюджетам на підтримку окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я".

"Документ визначає механізм закупівлі інсулінів для хворих на діабет на період з 1 квітня до 30 вересня. Визначає умови оплати видатків патолого-анатомічних бюро, центрів громадського здоров'я, закладів психіатричної допомоги", - уточнила Скалецька.

Також було затверджено перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються спеціалізованими організаціями.

Окрім цього, за її словами, Кабмін ухвалив постанову, що врегульовує діяльність закладів охорони здоров’я, бюро судово-медичної експертизи та інших суб’єктів господарювання, які вилучають анатомічні матеріали людини для виготовлення біоімплантатів, а також суб’єктів господарювання, які утримують тварин, анатомічні матеріали яких будуть використовуватися для виготовлення ксеноімплантатів.

Cхвалено також порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів та вивезення за межі митної території України; порядок отримання і надання гемопоетичних стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини у вигляді гемопоетичних стовбурових клітин, призначених для трансплантації, та постанову про продовження дії спрощеного порядку введення в обіг медичних виробів, що закуповуються із залученням спеціалізованих організацій, поінформувала Скалецька.