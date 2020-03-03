Мийте руки і тримайте дистанцію: Скалецька дала антикоронавірусні поради

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька оприлюднила поради у відповідь на найпоширеніші запитання щодо коронавірусу та правила, яких слід дотримуватися при захворюванні на ГРВІ.

Про це вона написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Щоб максимально уберегтися від коронавірусу, кожен з нас має дотримуватись чітких правил та діяти за алгоритмами. Я хочу дати дуже прості відповіді на поширені питання. Ці правила має запам'ятати кожен українець. І головне – виконувати їх", - написала Скалецька.

Отже, 1. Куди звертатися у випадку симптомів ГРЗ?

- Одразу до сімейного лікаря. Жодних інших лікарів чи лікарень на цьому етапі шукати не потрібно. Сімейному лікарю обов'язково треба повідомити, чи перебували ви у країнах, де зафіксований вірус, та чи контактували з особами, які повернулися з таких країн. Зважаючи на цю інформацію та вашу симптоматику, сімейний лікар приймає рішення про подальші дії. Сімейні лікарі знають чіткий алгоритм дій.

2. Чи можна викликати швидку допомогу у випадку підозри на коронавірус?

- Так. Бригади екстреної медичної допомоги поінформовані про те, як діяти у таких випадках.

3. Чи потрібно одягати маску, щоб убезпечити себе від захворювання на коронавірус?

– Маски треба одягати виключно тоді, коли особа вже має симптоми гострого респіраторного захворювання. Згідно із рекомендаціями ВООЗ та CDC (Федеральне агентство з контролю та профілактики захворювань в США), здоровим людям вони не потрібні. Навпаки, носіння маски створює фальшиве відчуття безпеки, яке може призвести до нехтування першочерговими правилами захисту.

4. Яка відстань до людини, в якої проявляються ознаки ГРЗ, є безпечною?

– Бажано дотримуватися дистанції до 2 метрів. Уникати місць масового скупчення людей.

5. Чи справді миття рук може убезпечити від коронавірусу?

– Так, руки треба мити максимально часто, бажано з милом. Тривалість процедури – 20-40 с. Якщо немає такої можливості, використовуйте спиртовмісні антисептики.

6. Скільки вірус живе на поверхнях та чим його можна позбутися?

– Вірус може виживати на поверхнях 3 години. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

7. Чи можуть діти ходити до дитсадків та шкіл після того, як в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу?

- У кожній області створені протиепідемічні комісії, які моніторять ситуацію і надають свої рекомендації. Наразі немає підстав для того, щоб масово відміняти навчання у школах (дитсадках).

Також вона наголосила, що у випадку з виявленням, у Чернівцях, першого хворого на Covid-19 вся процедура відбулася згідно з алгоритмами, визначеними МОЗ. Не останнім у цьому було те, що чоловік дослухався рекомендацій, мінімізував свої контакти і одразу звернувся до лікарів.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.