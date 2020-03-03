"Медична система спрацювала чітко": Скалецька - про перший випадок коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька висловила вдоволення діями медиків у процесі виявлення першого в Україні, у Чернівцях, випадку коронавірусу Covid-19.

Про це вона написала у Facebook.

"Ситуація повністю контрольована. Медична система спрацювала чітко, згідно з затвердженими алгоритмами", - йдеться у дописі.

Вона також нагадала, що "в нас є понад 2 тисячі боксів та близько 12 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях. Понад тисячу лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч кваліфікованих медичних працівників, які знають – що і як робити у випадку підозри або захворювання на коронавірус. Прошу всіх, особливо осіб, які повертаються з країн, де зафіксовано випадки зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ. При перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря і обов'язково повідомляти про вашу подорож".

У публікації міністра вказаніз також актуальні ресурси з інформацією щодо коронавірусу:

Інформаційний сайт, де розміщено головне, що потрібно знати про COVID-19: http://covid19.com.ua/

Сторінка з інформацією щодо коронавірусу на сайті МОЗ:

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Головні новини, рекомендації та спростування міфів на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я: https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях госпіталізовано чоловіка, який повернувся з Італії.

Раніше повідомлялося, що за результатами ранкового (3 березня - ред.) медичного огляду в обсервації в с.Нових Санжарах немає жодного випадку збільшення температури у евакуйованих громадян, у четвер 5 березня спливає термін обсервації.

Літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

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Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.