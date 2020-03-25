В евакуйованих з-за кордону були випадки Covid-19, але ситуація під контролем – Кулеба

Випадки повернення з-за кордону громадян України, хворих на Covid-19, є, але вони виявлені й ситуація контрольована.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Очевидно, що при такому масиві людей, які повертаються до України, хтось проскакував, але ці випадки з'ясовані і недарма уряду вдалося дійти цього висновку, що саме ззовні приходить хвороба, тому ситуація контрольована", - - запевнив Кулеба.

Він розповів, що з самого початку виступав за те, щоб держава сприяла поверненню громадян додому, але наголошує на важливості того, щоб в Україні за ними був максимально жорсткий контроль, аби уникнути проникнення інфекції.

Кулеба також запевнив, що МЗС завжди виконувало і буде виконувати функцію захисту українців за кордоном.

Він нагадав, що ще близько 20 тисяч громадян висловили бажання повернутися до України і поінформували про це консульства та посольства, але, підкреслив міністр, тепер логістика їхнього повернення буде суттєво ускладнена.

"Дуже багато країн у світі згортають авіасполучення, тому дуже проблемно дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів у Тихому океані, тому що рейси просто згортаються і кордони закриваються", - пояснив глава МЗС.

Як повідомлялося, за сприяння дипломатичних установ до України з-за кордону вже повернулося більше 78,5 тисячі українців.