Вибори президента НАНУ можуть перенести через карантин - пресслужба

Вибори президента Національної академії наук, заплановані на 15 квітня, найімовірніше, будуть перенесені через карантинні заходи.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі НАНУ.

"Чергові вибори президента НАН України були заплановані на квітень, проте через карантин, скоріше за все, будуть перенесені. Це питання зараз вирішується. Після остаточного рішення ми повідомимо про це на сайті НАН України", - сказали у пресслужбі НАНУ.

Там додали, що кандидатури на посаду президента НАН будуть оприлюднені відповідно до постанови президії НАН не пізніше як за 2 тижні до виборів.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що 101-річний Борис Патон, який очолює Національну академію наук України з 1962 року, не подав своєї кандидатури на вибори президента НАНУ.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.