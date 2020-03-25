"Нова пошта" безкоштовно доставлятиме допомогу лікарням, дитбудинкам та військовим

«Нова пошта» розширює свій соціальний проєкт «Гуманітарна пошта» і починає безкоштовно доставляти засоби індивідуального захисту та все необхідне для боротьби з вірусом лікарням, дитячим будинкам, військовим та незахищеним верствам населення.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«За останній тиждень все більше людей приєдналося до маніфесту «Нової пошти» і хоче разом з нами допомагати країні боротися з коронавірусом. Ми разом з громадськими організаціями і благодійними фондами будемо безкоштовно доставляти маски, респіратори, дезінфектори та захисні костюми тим, хто цього зараз найбільше потребує», - зазначив директор «Нова пошта» Олександр Бульба.

Учасником проєкту можуть стати неприбуткові організації (волонтерські організації та благодійні фонди), які виготовляють та/або розповсюджують безкоштовно засоби індивідуального захисту серед медичних працівників та інших визначених категорій.

Щоб стати учасником програми потрібно заповнити анкету.

«Нова пошта» оперативно розгляне анкети і надішле акредитованим у програмі учасникам детальні інструкції з подальшої роботи у програмі.

Ті, хто хоче допомогти особисто, може написати на пошту: dopomoga@novaposhta.ua.

Як повідомлялось, у рамках проєкту «Гуманітарна пошта України» «Нова пошта» безкоштовно доставляє вантажі для волонтерських організацій. Програма запущена у серпні 2014 року. Лише за 2019 рік в рамках проєкту було доставлено понад 1 тис. тонн вантажів. Нині компанія з 116 волонтерськими організаціями.

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"Нова пошта" безкоштовно зберігатиме посилки клієнтів із 18 березня 2020 року і до кінця карантину.

Також, із 20 березня "Нова пошта" у співпраці з інтернет-магазином Rozetka і торговельною мережею АТБ розпочали тестування послуги з безпечної доставки продуктів харчування. Для замовлення доступні три набори товарів вартістю 408, 510 і 714 гривень. Вартість доставки становитиме 60-75 грн.