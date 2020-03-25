Кличко просить уряд проконтролювати ціни на ліки та продукти

Кличко просить уряд проконтролювати ціни на ліки та продукти

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів України забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби та соціально значущі товари.

Про це він розповів на брифінгу у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я спрямував звернення до Кабміну забезпечити контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що згідно з ухваленим парламентом законом, уряд має таку компетенцію та повинен вжити всіх заходів для недопущення в столиці та в Україні підняття цін на товари суб'єктами господарювання.

"А саме на наступний перелік товарів: цукор, сіль, борошно, чай, соняшникова олія, вершкове масло, гречка, рис, макаронні вироби, вода питна, консерви тривалого зберігання та інші товари, що користуються найбільшим попитом у людей", - нагосив мер.

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Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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