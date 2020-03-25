Кличко розповів, де лікують киян із коронавірусом

Кличко розповів, де лікують киян із коронавірусом

Укрінформ
Станом на сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян", - сказав Кличко.

Він нагадав, що у столиці за минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи.

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За його словами, вчора ввечері місто отримало від Київського міського лабораторного центру МОЗ України дані про ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

"Всі троє киян, що захворіли, - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - сказав Кличко.

Він додав, що серед хворих 10 лікуються вдома на самоізоляції, 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, одна особа – в міській клінічній лікарні № 4.

Крім того, Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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