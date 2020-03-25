Кличко розповів, де лікують киян із коронавірусом

Станом на сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян.

Про це під час брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано 1355 киян", - сказав Кличко.

Він нагадав, що у столиці за минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла до 31 особи.

За його словами, вчора ввечері місто отримало від Київського міського лабораторного центру МОЗ України дані про ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

"Всі троє киян, що захворіли, - чоловiки. Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один - 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, - 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ", - сказав Кличко.

Він додав, що серед хворих 10 лікуються вдома на самоізоляції, 20 киян отримують допомогу в Олександрівській лікарні, одна особа – в міській клінічній лікарні № 4.

Крім того, Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 зразків.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.