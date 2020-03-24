В Україні поки не планують переносити ЗНО

Наразі не йдеться про перенесення термінів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Це можливо у тому випадку, якщо МОЗ прийме рішення подовжити карантин.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Якщо уряд країни прийме рішення, що карантинні заходи продовжуються і вони будуть продовжуватися до наших термінів (проведення ЗНО — ред.) і пізніше, Міністерство освіти і науки України, звичайно, буде переносити зовнішнє незалежне оцінювання. На сьогодні, перша дата тестування визначена — 21 травня, це математика. Якщо карантинні заходи подовжаться понад цей термін, то звичайно буде перенесення", - сказала Вакуленко.

Вона нагадала, що карантин оголошено до 3 квітня.

"Ми сподіваємося на те, що до 3 квітня ситуація буде вивчена, Міністерство охорони здоров’я вивчить динаміку розповсюдження захворюваності, матиме точну інформацію, і порекомендує продовження або зупинення карантинних заходів", - сказала Вакуленко.

Вона також додала, що 4 квітня має відбутися пробне ЗНО з української мови і літератури. Раніше УЦОЯО, у зв’язку з карантинними заходами, переносив уже дати пробного оцінювання з 21 та 28 березня на 4 та 11 квітня.

Якщо уряд вирішить подовжити карантин, то у межах пробного ЗНО буде запропоноване або повторне перенесення термінів проведення або інша, можливо, дистанційна модель.

"Якщо карантинні заходи будуть подовжуватися, то ми запропонуємо частково дистанційну модель проведення. МОН і заклади освіти пропонують здобувачам освіти багато варіантів дистанційного навчання, і пробне ЗНО ми, можливо, запропонуємо учасникам проходити із використанням сучасних технологій. Знову ж таки за умови, якщо карантин продовжиться. Якщо ні, то ми готові 4 квітня провести пробне ЗНО з української мови і літератури", - сказала Вакуленко.

Вона додала, що єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит в магістратуру також будуть проводитися в установлений термін, реєстрація на ці іспити відбудеться з 6 травня до 3 червня, проведення - на початку липня.

"Поки що видається, що дати цих випробувань не доведеться переносити", - зазначила Вакуленко.

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Як повідомлялося, у 2020 році основна сесія ЗНО розпочинається 21 травня тестуванням з математики, ЗНО з української мови та літератури пройде 26 травня, фізики — 28 травня, з німецької, іспанської, французької мов — 1 червня, англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, біології — 9 червня, географії — 11 червня.

24 березня спливає термін реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного тестування.