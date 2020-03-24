“Таблеточки” збирають кошти на оплату таксі для медиків

Благодійний фонд “Таблеточки” розпочав збір коштів на оплату транспортування медичних працівників на роботу й назад з допомогою компанії Uber.

Про це йдеться в пресрелізі Благодійного фонду “Таблеточки”, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Незважаючи на кроки уряду та міських державних адміністрацій, транспорту для перевезення медиків у великих містах не вистачає, а служби таксі підняли тарифи і стали ще менш доступні для них. Насамперед, це стосується медсестер та санітарок, які отримують низькі зарплати, а живуть переважно у віддалених спальних районах і передмістях. ...Тому фонд “Таблеточки” підтримав ініціативу компанії Uber та Міністерства охорони здоров’я України "Лікар на роботі", і розпочав збір коштів на оплату перевезення медичних працівників на роботу і з роботи", - йдеться у повідомленні.

На сайті онлайн магазину “Таблеточок” можна оплатити одну поїздку Uber для медика (175 гривень), на тиждень (1750 гривень) або на тиждень для медичної бригади (10000).

Підставою для проїзду будуть промокоди, які Uber надаватиме медичним закладам, а адміністрація медзакладів - своїм працівникам. Ліміт на одну поїздку для Києва становитиме 200 грн, а для інших міст - 150.

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За кошти, зібрані з допомогою фонду “Таблеточки”, Uber перевозитиме медиків на додачу до 10 000 безкоштовних поїздок, які компанія надасть безоплатно на прохання МОЗ.

“Таблеточки” пропонують кожному долучитися до оплати транспорту для медиків - це можна зробити на сайті фонду за посиланням. Компанії, які б хотіли допомогти, можуть скористатися такими реквізитами:

Благодійний фонд "Таблеточки", неприбуткова організація

Код ЄДРПОУ 38805429

UA723209840000026001250322320

МФО 320984 в АТ «ПроКредит Банк», м.Київ

“Таблеточки” один із найбільших в Україні фонд у сфері дитячої онкології. Щомісяця фонд опікується понад 400-ми дітей та їх родин, надаючи всебічну допомогу від моменту діагностики до завершення лікування та підтримки родин. Крім адресної допомоги онкохворим дітям та їхнім родинам, “Таблеточки” допомагають 17 дитячим онковідділенням по всій Україні, впроваджують паліативну програму, розвивають напрям психосоціальної допомоги, працюють над національною стратегією боротьби з дитячим раком і навчають лікарів та медсестер найкращим світовим практикам лікування.

На реалізацію цих програм допомоги за 2019 рік благодійники “Таблеточок” зібрали понад 84 мільйони гривень. За час роботи фонду понад 4000 сімей отримали адресну допомогу на суму понад 240 мільйонів гривень.