Шмигаль доручив спростити доступ до отримання пенсій на час карантину

Під час позачергового засідання Кабміну Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкти рішень для спрощення доступу до отримання пенсій.

Про це прем'єр міністр повідомив у Facebook.

"Поширення коронавірусу відбилося на нашому повсякденному житті. Ми працюємо над тим, щоби злагодити ці незручності. Роздав сьогодні на позачерговому засіданні низку доручень", - написав він.

Голова уряду доручив підготувати проєкти рішень, які допоможуть спростити доступ до отримання пенсій, розробити механізм для приватних споживачів щодо заборони відключення електроенергії та нарахування пені через заборгованість.

Також Шмигаль повідомив про доручення запровадити обмеження перебування не більше 2-х осіб у кімнатах готелів та хостелів на час карантину (винятки – лише для родин), а Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів–медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.

"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", - додав голова уряду.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

фото: Facebook