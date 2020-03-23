Депутату від "Слуги народу" зробили третій тест на коронавірус

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що перебуває в Олександрівській лікарні Києва і очікує на результат третього тесту на коронавірус, оскільки перші два показали позитивний і негативний результат.

Про це Горбенко написав у Facebook.

"Уже у ЗМІ почали писати про мене. Я дійсно в Олександрівській лікарні, здав 2 тести - один результат негативний, інший позитивний. Сьогодні здав третій. Чекаємо на результати, їх ще нема", - зазначив депутат.

Він розповів, що у середу минулого тижня у нього ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, а після цього його стан покращився.

"У суботу я приїхав до лікарні, настояв на рентгені, бо при прослуховуванні все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів. З нардепом Шаховим не спілкувався (у лікарні не перетинаємося), з нардепом з ОПЗЖ, про якого теж пишуть ЗМІ, теж. За кордоном останні місяці не був", - повідомив Горбенко.

Він додав, що був на самоізоляції і не відвідував парламентські комітети. Водночас нардеп зауважив, що на засіданні парламенту у вівторок був, але в масці.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що два народних депутати – Олександр Лукашев від фракції "Опозиційна платформа – За життя" та Руслан Горбенко зі "Слуги народу" начебто захворіли на коронавірус.

У пресслужбі ОПЗЖ Укрінформу повідомили, що Олександр Лукашев поки не отримав офіційного підтвердження щодо виявлення в нього коронавірусу, чекає на результати тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.