МЗС шукає спонсорів для українців, які залишаться на карантині за кордоном

МЗС шукає спонсорів для українців, які залишаться на карантині за кордоном

Укрінформ
Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які з тих чи інших причин не зможуть повернутися в Україну після тотального блокування перевезень у світі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу «Суспільне:UA» у понеділок, 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вживаємо всіх заходів (для повернення українців на Батьківщину – ред.). Коли ми вичерпаємо всі можливості, і коли хаби та інші країни тотально заблокують усі перевезення, і ми вийдемо в тотальний карантин, ми маємо на цей час запасний варіант. Ми будемо намагатися шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном», - сказав Божок.

У цьому контексті він зауважив, що дійсно складною з кількох причин є ситуація з поверненням українців з країн Латинської Америки і Карибського басейну

«По-перше – це відстань. По-друге – це карантинний режим і місцеві обмежувальні заходи. І по-третє – це кількість громадян. Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизники», - пояснив дипломат.

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Божок додав, що МЗС наразі вже звертається до спонсорів з проханням надати матеріальну допомогу українцям, які будуть змушені залишитися за кордоном, оскільки власні фінансові можливості відомства є обмеженими.

«З приводу ситуації, яка складається щодо посилення обмежень... це не поодинокі випадки. Ми знаємо і контролюємо цю ситуацію, будемо виходити на місцеву владу, щоб у разі, якщо всім нашим громадянам не вдасться виїхати з кожної конкретної точки, ті, хто залишиться, були максимально захищені», - сказав Божок.

Як повідомлялося, з 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

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