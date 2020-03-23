МЗС шукає спонсорів для українців, які залишаться на карантині за кордоном

Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які з тих чи інших причин не зможуть повернутися в Україну після тотального блокування перевезень у світі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу «Суспільне:UA» у понеділок, 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вживаємо всіх заходів (для повернення українців на Батьківщину – ред.). Коли ми вичерпаємо всі можливості, і коли хаби та інші країни тотально заблокують усі перевезення, і ми вийдемо в тотальний карантин, ми маємо на цей час запасний варіант. Ми будемо намагатися шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном», - сказав Божок.

У цьому контексті він зауважив, що дійсно складною з кількох причин є ситуація з поверненням українців з країн Латинської Америки і Карибського басейну

«По-перше – це відстань. По-друге – це карантинний режим і місцеві обмежувальні заходи. І по-третє – це кількість громадян. Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизники», - пояснив дипломат.

Божок додав, що МЗС наразі вже звертається до спонсорів з проханням надати матеріальну допомогу українцям, які будуть змушені залишитися за кордоном, оскільки власні фінансові можливості відомства є обмеженими.

«З приводу ситуації, яка складається щодо посилення обмежень... це не поодинокі випадки. Ми знаємо і контролюємо цю ситуацію, будемо виходити на місцеву владу, щоб у разі, якщо всім нашим громадянам не вдасться виїхати з кожної конкретної точки, ті, хто залишиться, були максимально захищені», - сказав Божок.

Як повідомлялося, з 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.