Нефьодов заявляє, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що українські маски відправили до Іспанії ще до заборони Кабінету міністрів на їхній експорт.

Про це він написав у Facebook.

"В ЗМІ з'явилося повідомлення про те, як в Іспанії розвантажують з якоїсь машини респіратори з України. Експорт цих масок відбувся ще 2-го та 6-го березня і є легальною поставкою товару. Респіратори перетнули український кордон 3-го та 7-го березня відповідно, вилетівши рейсами на Стамбул. Постанова уряду №214, яка забороняє експорт медичних товарів та лікарських засобів, зокрема респіраторів, була прийнята 11 березня 2020 року і вступила в силу після опублікування", - йдеться у повідомленні.

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Він додав, що після запровадження заборони митники, прикордонники і правоохоронці зупинили вивезення вже більш ніж 260 тис. масок та респіраторів за кордон.

"Для інформації - Україна є традиційним експортером подібної продукції, торгівля йшла і в 2019 і в 2020 до погіршення ситуації із короновірусом і заборони експорту. Наприклад, в 2019 по цьому коду будо експортовано 3195 т, за лютий 2020 - 394 т. При цьому країна активно імпортує маски інших типів - більше 2 млн за 17 днів березня, наприклад", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, іспанський телеканал RTVE показав розвантаження респіраторів українського виробництва в Іспанії в сюжеті про брак захисних матеріалів під час спалаху коронавіруса.