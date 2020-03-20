СБУ заблокувала контрабанду в Україну неякісних медпрепаратів

Служба безпеки України викрила схему контрабанди в Україну неякісних медпрепаратів серцево-судинної та онкологічної груп.

Про це СБУ повідомляє у Facebook.

«Фігуранти збували контрабандний товар громадянам через пошту, пояснюючи це замовникам ситуацією з поширенням вірусу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, оптові партії лікарських засобів нелегально, з порушенням температурних режимів транспортування, ввозилися в Україну з РФ та деяких країн Близького Сходу і Південної Азії. В Україні ця продукція збувалася через сайт за завищеними цінами під виглядом якісних оригінальних препаратів.

«Під час обшуків за місцями проживання учасників групи та зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили понад 90 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 3 мільйони гривень. За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення», - зазначають в СБУ.