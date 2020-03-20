СБУ заблокувала контрабанду в Україну неякісних медпрепаратів

СБУ заблокувала контрабанду в Україну неякісних медпрепаратів

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила схему контрабанди в Україну неякісних медпрепаратів серцево-судинної та онкологічної груп.

Про це СБУ повідомляє у Facebook.

«Фігуранти збували контрабандний товар громадянам через пошту, пояснюючи це замовникам ситуацією з поширенням вірусу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, оптові партії лікарських засобів нелегально, з порушенням температурних режимів транспортування, ввозилися в Україну з РФ та деяких країн Близького Сходу і Південної Азії. В Україні ця продукція збувалася через сайт за завищеними цінами під виглядом якісних оригінальних препаратів.

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«Під час обшуків за місцями проживання учасників групи та зберігання контрафактного товару правоохоронці вилучили понад 90 найменувань лікарських засобів на загальну суму понад 3 мільйони гривень. За оцінками експертів, вилучена продукція становила небезпеку для здоров’я населення», - зазначають в СБУ.

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