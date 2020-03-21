Із Франції на батьківщину вилетіли 132 українці

Перша група українських громадян із 1200, які через епідемію коронавірусу мали труднощі з поверненням додому, вилетіла у п'ятницю увечері із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.

«Перша група у кількості 132 громадян вилетіла до України із Франції», - повідомив дипломат.

Як зазначили у Посольстві, це перший чартерний рейс за маршрутом Париж - Київ.

«На сьогодні до списків Посольства внесено дані 1200 громадян, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня», - сказав Собко.

Решта громадян України вирушить на батьківщину чартерами упродовж наступних днів.

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У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Микола Собко відзначив, що саме українські авіакомпанії забезпечать повернення французьких громадян з України до Франції в умовах обмеження перевезень між державами, спричинених пандемією коронавірусу.