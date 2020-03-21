Із Франції на батьківщину вилетіли 132 українці
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.
«Перша група у кількості 132 громадян вилетіла до України із Франції», - повідомив дипломат.
Як зазначили у Посольстві, це перший чартерний рейс за маршрутом Париж - Київ.
«На сьогодні до списків Посольства внесено дані 1200 громадян, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня», - сказав Собко.
Решта громадян України вирушить на батьківщину чартерами упродовж наступних днів.
У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».
Микола Собко відзначив, що саме українські авіакомпанії забезпечать повернення французьких громадян з України до Франції в умовах обмеження перевезень між державами, спричинених пандемією коронавірусу.