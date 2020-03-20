В Італії вже третя українка померла від коронавірусу

В Італії вже третя українка померла від пневмонії, спричиненої коронавірусом Covid-19.

Про це у коментарі hromadske повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

«На превеликий жаль сьогодні (20 березня — ред.) ми отримали офіційне підтвердження щодо третьої смерті в Італії. Українська громадянка 1960 року», — сказала вона.

Зеленко уточнила, що цей випадок, як і другий, стався у провінції Бергамо.

Як повідомлялося, 19 березня, в Італії від Сovid-19 померли 627 людей, а кількість інфікованих за минулу добу збільшилася на 4 670 осіб.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 -летальні, 86 031 особа одужала.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

В Україні станом на 20.00 20 березня підтверджено 29 випадків Covid-19.

Фото: АА