Про онлайн-сервіси для вчителів знімуть серію відео

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало вихід нового освітнього серіалу на платформі Дія.Цифрова освіта «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів».

Про це Мінцифри повідомляє у Facebook.

"Ми створили оглядовий освітній серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». 23 березня 2020 року об 11:00 Мінцифри разом із Фондом Рината Ахметова презентують цей оглядовий освітній серіал. Онлайн-трансляція презентації відбудеться на Facebook-сторінці Мінцифри", - йдеться в повідомленні.

У відомстві поділилися фактами, як створювався серіал: оглядовий освітній серіал розроблений і створений за 72 години та містить 6 відеороликів за участю педагогів та експертів, які користуються різними сервісами дистанційного навчання.

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Як повідомлялося, 21 січня Міністерство цифрової трансформації запустило в тестовому режимі національний освітній портал із цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта". Наразі платформа працює повноцінно, на порталі доступні три освітні серіали: базові цифрові навички, цифрові навички для вчителів і серіал для батьків "Безпека дітей в інтернеті".