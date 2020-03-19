Уряд призначив заступницю глави Мінцифри
Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 березня призначив Людмилу Рабчинську заступником міністра цифрової трансформації України.
Відповідну постанову уряду від 18 березня 2020 р. № 304-р опубліковано на Урядовому порталі.
"Призначити Рабчинську Людмилу Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті постанови.
Рабчинська очолювала в офісі реформ напрямок адміністративних послуг. Основними здобутками стали скорочення строків та кількості документів, а також зниження корупційного чинника під час отримання таких послуг як призначення субсидії, пенсії та реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.