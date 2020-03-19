Уряд призначив заступницю глави Мінцифри

Уряд призначив заступницю глави Мінцифри

Укрінформ
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 березня призначив Людмилу Рабчинську заступником міністра цифрової трансформації України.

Відповідну постанову уряду від 18 березня 2020 р. № 304-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Призначити Рабчинську Людмилу Сергіївну заступником міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті постанови.

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Рабчинська очолювала в офісі реформ напрямок адміністративних послуг. Основними здобутками стали скорочення строків та кількості документів, а також зниження корупційного чинника під час отримання таких послуг як призначення субсидії, пенсії та реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

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