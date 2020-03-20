Карантин чи відпочинок?

Часом мені здається, що паралельні реальності таки існують.

В Україні 21 підтверджений випадок коронавірусу, і троє померли? Ні, не чули. Сьогодні вперше за два дні після роботи (дистанційної з дому) ввечері вийшла в магазин. І чесно скажу: просто отетеріла, бо такої кількості народу в нашому задюндюканому (що правда, то не гріх) районі я зроду не бачила. Варто сказати, що живемо ми вже багато років у віддаленому і депресивному напівпромисловому спальному районі Києва, а наша вулиця ще й відрізана залізничним переїздом. До роботи в центрі міста добираюся майже 1,5 години. До супермаркету мені 15 хвилин пішки. Вийшла вже після 19-ї і відразу помітила, що на вулицях - купа народу. Зазвичай коли повертаюся о такій порі чи трохи пізніше з роботи, і десь на горизонті попереду, бува, замаячить якийсь одинокий маніяк, я починаю крутити головою, щоби зрозуміти, чи є ще хоч хтось на відстані сотні-двох метрів. Сьогодні вулицями сновигали чималенькі компанії, переважно молоді і підлітків, чоловік по 5-7, мами з дітьми розслаблено прогулювалися, попиваючи каву-пиво. У шалмані (!!!), який і не думав закритися на карантин або хоч згоріти до біса, шумно бухали зо два десятки чоловіків. Підбираю щелепу й заходжу в супермаркет. Так, на вході стоїть пляшка з антисептиком, але людей багато. Не можна сказати, що гребуть продукти, швидше якось безцільно бродять. Накидаю до кошика все, за чим прийшла, розраховуюся на касі самообслуговування. Добре, хоч черг нема. Дорогою завертаю до аптеки - одної-другої - ніде ніяких масок. Рушаю додому, на зворотній дорозі знову трапляються чималенькі молодіжні компанії. Розумію, що тут у районі є принаймні два гуртожитки: один - на нашій вулиці, від ПТНЗ, другий - трохи далі - від "поплавка", але все-таки... Приходжу додому і ділюся враженням з дочкою-студенткою.

- Я розумію, що у них багато часу, вони не вчаться, на карантині...

- Вони на відпочинку, - каже мала, - ти не плутай.

Ну, справді, вірус же - для смертних, самоізоляція - для лопушків, безсмертні п'ють нарзан і їдять шаурму.

Ірина Мамчур, Fb