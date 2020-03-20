Підприємці на початку епідемії коронавірусу в Китаї вивозили маски з України – МВС
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Було дійсно два листи від секретаря РНБО Данілова від 31 січня і 3 лютого до тодішнього прем’єр-міністра, Олексія Гончарука, з вимогою прийняти рішення Кабінетом міністрів про заборону вивезення з України медичних масок та іншої такого роду продукції. Але таке рішення прийняте не було - воно було прийнято тільки в кінці лютого. Тому ті підприємці, які хотіли заробити гроші та в яких були маски на складах, вони їх дійсно вивезли з України, це факт", - сказав Геращенко.
Він уточнив, що, наскільки йому відомо, з державного резерву маски не продавалися.
«Їх (у держрезерві – ред.) було близько 10 мільйонів, і нещодавно цей реєстр був розблокований, і ці маски були роздані по медичних закладах», - сказав заступник міністра внутрішніх справ.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна планувала купити в Україні 2 мільйони медичних масок за готівку, але Німеччина запропонувала вищу ціну й перехопила їх.