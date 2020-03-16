Контрабанда медичних масок "обійшла" контрабанду сигарет - Нефьодов
Про це під час брифінгу щодо заходів протидії поширенню коронавірусної інфекції сказав голова Державної митної служби Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас за ці вихідні маски стали найбільш популярним товаром для контрабанди з України, вже більше, ніж цигарки. Тільки за вихідні зупинено експорт 130 тис. штук масок різних типів. Хотів би звернутись до бізнесу (із закликом - ред.) проявляти соціальну відповідальність та не наражати себе на небезпеку і кримінальні справи", - сказав Нефьодов.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців, який пов'язаний із коронавірусом.
Заборона набрала чинності з 12 березня і буде діяти щонайменше до 1 червня, але якщо в країні внутрішня потреба буде заповнена швидше, то це обмеження на експорт скасують.