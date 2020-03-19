Генконсульство в Мілані встановило контакт з 9 українцями з лайнера Costa Viktoria

Генеральне консульство України в Мілані встановило контакти з 9 українцями, які перебувають на борту круїзного лайнера Costa Viktoria, що прямує з Оману до Венеції.

Про це повідомив Укрінформу директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Генеральне консульство України в Мілані встановило контакти з українцями, які перебувають на судні Costa Viktoria. Наразі відомо про 9 наших співвітчизників, які перебувають на борту (7 туристів та 2 - члена екіпажу)", - зазначив Погорельцев.

За його словами, перед виходом судна з порту Салала (Оман) всім українцям провели тести на наявність коронавірусу, які показали негативні результати. Наразі стан здоров'я громадян України задовільний. Скарги та нарікання на умови перебування на судні відсутні.

Дипломат повідомив, що судно має прибути до порту в Венеції 28 березня 2020 року. Консульська установа підтримує постійний контакт з громадянами України.

Як повідомляв Укрінформ, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 21 випадок інфікування коронавірусом Covid-19, три з них - летальні.

З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС. Кордон для іноземців закрито з 16 березня, а з 17 березня Україна припинила авіа-, залізничне і автобусне міжнародне сполучення. Однак, після закриття міжнародного сполучення Україна поступово повертає своїх громадян з-за кордону.