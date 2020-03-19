Навчи бабусю і дідуся платити онлайн: НБУ випустив турботливе відео

Нацбанк записав соціальний ролик, в якому закликає допомогти людям похилого віку з оплатою послуг онлайн.

"Навчи своїх рідних оплачувати комунальні послуги онлайн. Покажи, як замовляти продукти та ліки з доставкою додому. Або зроби це сам! Не зволікай, запропонуй допомогу! Усе життя бабуся і дідусь дарували тобі свою любов та піклувались про тебе. Настав час і тобі потурбуватися про них. Пам'ятай, вони в зоні ризику!" - йдеться у відео.