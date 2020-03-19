Українці, які були на карантині в Єгипті, повертаються сьогодні додому - МЗС

Усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади, сьогодні упродовж дня повернуться на Батьківщину.

Про це повідомив у Facebok Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Сьогодні на Батьківщину повернуться усі громадяни України, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади. 830 українців прибуватимуть рейсами до Києва упродовж сьогоднішнього дня», - йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що вони пройдуть необхідні контрольні процедури в аеропортах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 год. 19 березня на карантині за кордоном перебував 861 українець.