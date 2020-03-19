В Україні стартував ремонт доріг у 21 області

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) розпочав ремонтно-будівельні роботи на 127 об'єктах у 21 області України.

Про це повідомляє голова Укравтодору Олександр Кубраков у Facebook.

"У 21 області на 127 об’єктах ведуться ремонтно-будівельні роботи", - написав Кубраков.

Він зазначив, що карантин не зупинив програму великого будівництва, а в деяких випадках навіть дозволив пришвидшити роботи через відсутність трафіку (на КПП «Виступовичі», «Порубне» та «Тиса»).

Кубракова зазначив, що у відомстві не нехтують впровадженими державою обмеженнями та наполягають, щоб підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня цього року Кабінет міністрів України затвердив Дорожню стратегію на 2020 рік, відповідно до якої в Україні буде запроваджене комплексне дорожнє будівництво.

Згідно із стратегією, у 2020 році Укравтодор має намір оновити 4 тис. км доріг державного значення та 2,5 тис. км доріг місцевого значення. У відомстві планують, що інтенсивні ремонтні та будівельні роботи на українських дорогах триватимуть до листопада.