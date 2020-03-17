Укравтодор не планує припиняти дорожні роботи в Україні через коронавірус

Державне агентство будівельних доріг України (Укравтодор) не планує припиняти дорожні роботи в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

"Водночас хочемо наголосити на тому, що уповільнення сезону дорожніх робіт наразі не передбачається. Усі будівельні та ремонтні роботи тривають у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що підтримують державні ініціативи у рамках запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 та наполягають, щоб підрядні організації забезпечили необхідні заходи безпеки роботи працівників. А саме: провели інформаційну кампанію з приводу профілактики вірусних захворювань, здійснювали регулярний моніторинг самопочуття працівників на місцях, а також подбали про наявність дезінфікуючих засобів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно оголосила коронавірус COVID-19 пандемією загальносвітового масштабу.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів на Covid-19 і одужав - 79 433 осіб, інфікованих - 182 406 осіб, а тих, хто помер – 7 154.

Наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.