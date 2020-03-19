Польща спростила українським вантажівкам умови перетину кордону

Автомобільні вантажні перевізники, які пройшли фітосанітарний та ветеринарний контроль у пункті пропуску через українсько-польський державний кордон «Ягодин-Дорогуськ», можуть потрапити в Україну через пункти пропуску «Краківець – Корчова» та «Рава-Руська – Гребенне».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

"У зв’язку з великою кількістю вантажних транспортних засобів в пункті пропуску через державний кордон "Ягодин-Дорогуськ", автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення товарів, які потребують проходження фітосанітарного та ветеринарного контролю та пройшли його в зазначеному пункті пропуску можуть прибути для перетину державного кордону і в пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська- Гребенне", незважаючи на скерування Санітарно-ветеринарної служби України", - йдеться у повідомленні.