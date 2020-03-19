Депутат "Слуги народу" поскаржився Міносвіти, що педагогів ганяють на роботу

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук звернувся до Міністерства освіти і науки через випадки, коли вчителів та вихователів змушують виходити на роботу під час карантину.

Про це інформує пресслужба "Слуги народу" у Facebook.

"Ніхто не має права змушувати вчителів та вихователів садочків виходити на роботу під час карантину. Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук звернувся до профільного міністерства. Департаменти та управління освіти вже отримали відповідні листи-роз’яснення", - йдеться у повідомленні.

За словами Грищука, є окремий лист від Міністерства освіти та науки і наказ КМДА – не приходити педагогам на роботу.

"Ситуація виглядає абсурдно, коли за відсутності дітей в садочках та школах учителів та вихователів, а також працівників харчоблоку змушують приходити та сидіти на роботі, щоби зарахувати день. Це феодалізм на місцях – коли директор школи чи департамент або ж управління освіти встановлює свої порядки. І це відбувається по всій Україні. Попри те, що є постанова Кабміну, окремий лист від Міністерства освіти та науки, є наказ КМДА – не приходити на роботу", – зазначив Грищук.

Депутат переконаний, що таким чином працівники наражають на небезпеку і себе, і своїх колег.

"Окрім того, ніхто не має права змушувати працівників йти у відпустку за власний рахунок. Це може бути тільки власна ініціатива людини. А якщо є тиск, то повідомляти про це правоохоронні органи й знати власні права", - підкреслив Грищук.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.