Укрпошта тимчасово скоротила час роботи деяких відділень

Укрпошта тимчасово скоротила роботу окремих відділень до 18.00 у зв'язку з обмеженнями роботи громадського транспорту через карантинні заходи.

Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський у Facebook.

"Деякі відділення через ситуацію з транспортом переводимо на режим роботи до 18:00. Слідкуйте за оновленням графіків роботи на сайті", - зазначив він.

На сайті Укрпошти уточнюється, що тимчасова зміна режимів роботи відбудеться для частини міських відділень. Такі відділення працюватимуть: по буднях - початок роботи без змін, закінчення роботи - о 18.00; у суботу: початок роботи - без змін, закінчення роботи - до 15.00.

Обмеження почало діяти з 18 березня.

"У будь-якому разі ви можете замовити кур’єрську доставку та побути вдома", - нагадав Смілянський.

Водночас Укрпошта відпрацьовує механізм організованого перевезення співробітників.

"Ми відпрацьовуємо механізм організованого перевезення наших співробітників там, де інші варіанти недоступні, щоб забезпечити беззмінну роботу відділень, якщо ви все ж таки вирішите вийти з дому у, нарешті, весняну погоду. І якщо вже дійшли до наших відділень, то можете скористатись всіма послугами, що й раніше. Якщо коротко: ми продовжуємо приймати та надсилати відправлення на експорт і імпорт в умовах, коли навіть гігантам важко. Амазон, наприклад, обмежив відправлення, бо не встигає найняти 100 тис. нових співробітників", - наголосив Смілянський.

Нагадаємо, Укрпошта продовжила безкоштовне зберігання реєстрованих поштових відправлень клієнтів до кінця карантину.

Читайте також: Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 200 тисяч

Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.