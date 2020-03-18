МОН відреагувало на “примусове виселення” студентів з гуртожитків

На період карантину неприпустимо примусово виселяти здобувачів освіти з гуртожитків або давати їм рекомендації залишити гуртожитки.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти й науки керівникам закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти від 18 березня 2020 №1/9-165, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“У ЗМІ почала поширюватись інформація про примусове виселення студентів із гуртожитків на період карантину. Такі дії є неприпустимими. Керівники закладів зобов’язані на час карантину забезпечити нормальну роботу гуртожитків, інформувати студентів та персонал про заходи безпеки у зв’язку з поширенням COVID-19, а також забезпечити в гуртожитках місця для ізоляції студентів з симптомами гострих респіраторних захворювань”, – відзначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Водночас в МОН зазначили, що пропускний режим в гуртожитках має бути посилено, зокрема обмежено вхід осіб, які в них не проживають.

У випадку, якщо спроби виселення все ж відбуватимуться, студенти можуть звертатися до директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН за телефоном.

Також в МОН нагадали, що на період карантину за вчителями, вихователями, майстрами та викладачами зберігається середня заробітна плата.

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Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.