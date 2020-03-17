В Україні стартували телекурси з підготовки до ЗНО - де і коли дивитись

На ТК "РАДА" та YouTube-каналі МОН сьогодні, 17 березня стартували трансляції курсів з підготовки до ЗНО під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі "Рада" та YouTube-каналі МОН. Ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада", – відзначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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Сьогодні трансляцію заплановано з 18:30 до 21:00. Надалі вона відбуватиметься за таким графіком:

Середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

Четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

П’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00

Субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами)

Офіційний канал МОН, де відбуватиметься трансляція, тут.

Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій:

EdEra: ed-era.com

ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua

Prometheus: prometheus.org.ua

BeSmart: besmart.study

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Як повідомляв Укрінформ, телеканал "Київ" під час карантину покаже відеоуроки зі шкільної програми з 12 предметів.