Кабмін планує експеримент з доставки ліків Укрпоштою

У Кабінеті міністрів розроблять постанову для експерименту з доставки ліків Укрпоштою.

Про це під час брифінгу в Києві заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прийняли вчора на засіданні Кабінету міністрів важливе протокольне рішення, яке нам доручає розробити постанову, що дасть змогу в експериментальному режимі здійснювати доставку ліків за допомогою національного оператора поштового зв'язку - "Укрпошти", - сказав Криклій.

Він додав, що відповідно Укрпошта в "цей особливий період" зможе не лише пенсії доставляти у стабільному режимі, але й медичні ліки та засоби у разі потреби.

Як відомо, 16 березня Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності розробки механізму доставки ліків працівниками Укрпошти для людей похилого віку.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.