"Владу на карантин": під Радою - акція протесту

Під стінами Верховної Ради, де відбувається позачергове засідання, проходить учасники акції протесту "Верховна Рада - варта контролю".

Активісти стоять з плакатами "Владу на карантин", українськими прапорами та прапорами із символікою "Демократичної сокири" та "Національного корпусу". Частина людей - у медичних масках, а деякі представники "Нацкорпусу2 - ще й у захисних накидках.

Раніше представник "Нацкорпусу" Сергій Тамарін в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що народні депутати не повинні, "відправивши людей на карантин, намагатись в той час прийняти антиукраїнські, зрадницькі закони".

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Раніше організатори акції "Верховна Рада - варта контролю" у Facebook закликали українців прийти о 7:30 17 березня під Верховну Раду, аби не дати депутатам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони".

Акція під Верховною Радою / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

У соцмережах також анонсували на аналогічний час акцію "Україна - не рояль", головна вимога якої - "змусити народних депутатів піти на політичний карантин".

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати планували змінити календарний план роботи Верховної Ради, замінивши пленарні тижні роботи парламенту на комітетські до 3 квітня.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня заявив про неприпустимість зміни графіку роботи Верховної Ради та закликав парламент ухвалювати податкову, земельну, трудову реформи, призначити міністрів економіки та енергетики, генерального прокурора.