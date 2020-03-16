Бізнес здорової людини, або Чому українські підприємці діляться на ділків і ділових людей

Бізнес під час загальнодержавного карантину – ще те випробування і відповідальність. Хтось проходить його з честю і достоїнством, гідним поваги, хтось навпаки

В Україні безпрецедентні заходи безпеки через пандемію COVID-19. І хоча на ранок 16 березня в країні зафіксували лише 5 випадків зараження коронавірусом і поки що ситуація не катастрофічна, але протиепідемічні заходи влада вирішила «включити» по повній. Влада і суспільство ще має час підготуватися до зустрічі пандемії – тимчасово поміняти спосіб життя і графік роботи, обмежити свої потреби, опанувати нові навички противірусного самозахисту, тощо. І в цей критичний час усім дуже важливо прикласти максимум зусиль до збереження власного здоров’я і здоров’я нації. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з олігархами пізно ввечері 16 березня сказав: "Бізнес повинен бути соціально відповідальним у важких ситуаціях для держави. Українці повинні відчувати себе захищеними, коли звертаються в державні лікарні. І я наполягаю, щоб ви допомогли зараз. В Україні зараз немає критичної ситуації, і ми сподіваємося, що зможемо гідно вийти з цього періоду, зберігши здоров'я і життя українців".

Укрінформ зібрав приклади поведінки представників вітчизняної бізнес-спільноти, які підставили державі і людям своє плече. Хоча, на жаль, є і ті, хто намагається підставити їм підніжку. Але ж пандемія рано чи пізно скінчиться, а пам’ять про ганебну поведінку того чи іншого бізнесу у людей залишиться надовго.

За комплект масок – 1200 гривень!

У розпал карантинних заходів, коли ситуація в країні змінювалася буквально щохвилини, мережу і ЗМІ миттєво облетів допис від адвоката Юрія Баумана, який повідомив, що у столичному супермаркеті Novus почали продавати медичні маски за ціною 1200 гривень за 50 штук. Тобто по 24 гривні за штуку.

«Сьогодні потрапив в Novus на вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі. Побачив цікавий стенд і заціпенів. Медичні маски. Ціна 1200 грн!!!!! За 1 пачку. Друзі попросили перенести пост в публікацію, щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України. Робимо ставки чи буде якась реакція хлопців з АМКУ?» - написав Бауман.

У коментарях до його допису, який за кілька годин набрав 151 тисячу поширень, користувачі пишуть, що така ціна не лише в «Новусі», а й в аптеках. А Надія Корінна з Києва пише, що піднялися ціни навіть на термометри: «На початку лютого я купувала інфрачервоний термометр - 355 грн, зараз він же коштує 8000 грн».

Але повернемося поки до масок, які одразу стали дефіцитом. Переглянувши ціни на маски в аптеках Києва на сайті Medbrowse, стає зрозуміло, що початкова ціна за 1 маску складала 1.72 – 4.72 гривні!

Зараз перейти за посиланням неможливо, телефон аптеки не відповідає. Зате в наявності маски в Дніпрі з екобинта – 1800 гривень за 100 штук.

У одній з аптек Чернігова, приміром, на запитання про те, чи є маски, відповіли так: «Масок немає. Закупочна ціна зараз по 25 гривень за маску. Ми не можемо закупити їх за такими цінами». У Львові, як повідомила одна з мешканок міста, маски є, але продають їх по 25 гривень. Можна знайти маски і в інтернет-магазині «Розетка». Не набагато, але все ж за доступнішими цінами – наприклад, за 820 гривень можна купити 40 масок, або ж за 199 гривень 10 масок.

Але така ситуація із захисними масками не лише в Україні. Як розповів на своїй сторінці Олексій Давиденко, бізнесмен у сфері продажу товарів медичного призначення, днями він телефонував виробникам масок в Китаї. Там запропонували маски за ціною 1 долар за штуку, в той час як два місяці тому вартість була 0.03 цента…

Квитки пролетіли

Спосіб непогано заробити знайшли не лише постачальники засобів індивідуального захисту. Після того, як було оголошено про закриття кордонів з 17 березня, авіакомпанія МАУ стрімко підняла ціни на квитки у цей день. Як повідомляє Цензор, вартість квитків у напрямку до Києва подорожчала у 2-12 разів. Причому у наступні дні з 17 березня ціни знову стандартні. Наприклад, з Відня до Києва 16 березня квиток коштував майже 20 тисяч гривень, а вже 17 березня – 2700 гривень. Долетіти з Парижу до Києва коштувало майже 16 тисяч гривень. Станом же на 29 березня ціна аналогічного квитка близько 9 тисяч гривень. Причому станом на 14 годину 16 березня квитків у наявності за цими напрямками вже не було.

У МАУ звинувачення коментують стримано, заявляючи, що не формують вартість квитків “у ручному режимі” та зауважують, що на їхній рівень впливає інтенсивність продажів, попит на період часу тощо, повідомляє «Суспільне».

“Авіакомпанія МАУ відійшла від ручного режиму формування вартості перельотів багато років тому і не має наміру повертатися до кам’яного віку. МАУ наголошує, що головний союзник зростання цін на авіаквитки – це паніка. Авіакомпанія робитиме все можливе і залежне від неї задля того, щоб після закінчення терміну дії карантину ситуація нормалізувалася”, – прокоментував авіаперевізник.

Будь-який тест за ваші гроші

А тим часом в одній із столичних приватних клінік робили… фальшиві тести на коронавірус. Вартість одного такого тесту обходилася у півтори тисячі гривень, про що повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу, повідомляє «Еспресо». Він розповів, що були навіть нібито позитивні результати тестування на COVID-19, але вони врешті не підтвердилися у державній референц-лабораторії.

«Цією клінікою було поставлено кілька позитивних проб. Після того, як вони пройшли перевірку, усі були анульовані», - повідомив Поворозник та наголосив, що на всі подібні спроби заробити «скажені гроші» в умовах дефіциту повинні відреагувати правоохоронці. Також чиновник нагадав, що наразі тестів на коронавірус немає у широкому доступі, а тестування проводиться тільки в медустановах.

Про наявність експрес-тестів на коронавірус в приватних клініках 14 березня на своїй сторінці у фейсбук повідомляла Віолета Лисина. Вона розповідала, що вартість послуги близько 1400 гривень, і результат стає відомий вже за 30 хв. Крім того, інші користувачі повідомили про наявність експрес-тестів, які продаються в інтернеті. Відповідний допис опублікував Мирослав Бехчів з Одеси, вказавши, що вартість експрес-тесту на 25 зразків коштує майже 12 тисяч гривень. І знову ж таки – правоохоронці мають відреагувати. Адже тестування на коронавірус здійснюється лише у спеціалізованих клініках, причому за державний кошт.

Власний апарат вентиляції легень, а чого б ні?

На завершення іще один приклад «вдалого» бізнесу. В інтернеті, виявляється, продаються і апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Ціна питання – усього 372 тисячі гривень. Як розповідає Олексій Давиденко, дуже багаті приватні підприємці купують собі такі апарати і ставлять на зберігання, мовляв, раптом що – знадобиться. Але він пояснює, що окрім аморальності такої поведінки (сьогодні цього гостродефіцитного обладнання вкрай не вистачає в медзакладах – Авт.), у цьому ще й немає логіки. Апарат потрібно зібрати, підключити, налаштувати тощо, а на це потрібен час і робота спеціалістів. Натомість підприємець радить: «Купуйте апарати ШВЛ і відразу ставте його в подарунок в будь-яке інфекційне відділення української лікарні. Повірте, якщо вам не дай Бог воно таки знадобиться, вас будуть там лікувати як найкращого і найголовнішого пацієнта».

Апарат штучної вентиляції легень

Антимонопольний комітет уже відреагував на ситуацію із завищенням цін на медичні вироби, про що йдеться на офіційному сайті. «Антимонопольний комітет України офіційно повідомляє: факти необґрунтованого підняття цін на лікарські засоби та предмети гігієни будуть ретельно досліджуватися в максимально стислі терміни. Те ж само стосується й інших потенційних зловживань, наприклад, створення штучного дефіциту. За антиконкурентну поведінку на ринку АМКУ може накласти штраф у розмірі до 10% річного обороту порушника», - заявили в Антимонопольному комітеті.

Коли репутація і громадянський обов’язок - не порожні слова

Але є й ті, хто в цей непростий для держави і людей час намагається підставити своє бізнесове плече. Наприклад, освітня онлайн-платформа Prometheus та медична платформа INgenius пропонують до уваги громадян спільний безкоштовний курс, який розвінчує поширені міфи та надає достовірну інформацію щодо нової коронавірусної інфекції COVID-19. У цьому курсі стисло та доступно викладені найважливіші факти, зібрані найавторитетнішими вченими та міжнародними організаціями охорони здоров’я. Лектор курсу - Федір Лапій, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, член експертної групи МОЗ України. Розробники курсу таким чином сприяють поширенню знань про запобігання небезпечній хворобі.

Нова Пошта виділяє 25 мільйонів гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. "Бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає нелегкі часи: економічну кризу помножену на загрозу епідемії коронавірусу. Зараз, у нових реаліях життя, нашого включення потребують саме ті, для кого ми будували бізнес – громадяни України. Тому, ми виділяємо 25 млн гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. Це наша допомога медикам для перемоги над вірусом і задля збереження здоров’я людей," - повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов у Facebook. Власники компанії переконані у необхідності тісної співпраці та взаємодопомоги між медичними закладами та бізнесом, та наданні допомоги там, де вона найбільше потрібна. Мовляв, ніхто не зможе зробити це швидше та якісніше, ніж свідомий бізнес.

З 16 березня ПриватБанк розпочинає поставки українським лікарням необхідних для подолання ускладнень коронавірусу Covid-19 апаратів штучної вентиляції легенів, придбаних за кошти банку та пожертви клієнтів, які підтримують спеціальну програму благодійного фонду “Допомагати просто!”.

Вже у вівторок 17 березня перші чотири апарати будуть передані лікарням Києва, Одеси та Лисичанська. Нова програма Фонду “Дихай! Разом проти коронавірусу” дозволить протягом найближчого місяця акумулювати кошти банку та пожертв клієнтів для постачання необхідного обладнання обласним лікарням країни, які більше за все його потребують.

Тревел-сайт Lowcost.ua, всупереч «навіюванням» деяких недобросовісних операторів, закликав українських туристів залишатися вдома. «Багато років ми заохочували і надихали українців відкривати нові горизонти та подорожувати світом вигідно. Але зараз просимо вас залишитися вдома заради безпеки, - порадив сайт. - Ми зі свого боку призупиняємо писати про дешеві квитки і акційні тури будь-куди, але не прощаємося. Деколи розважатимемо вас красивими текстами про мандри та цікавими інтерв’ю. Ми щиро співчуваємо всім, хто застряг закордоном і не може дістатися додому! Самі пережили схоже ще під час першої “азійської” хвилі коронавірусу . Нагадаємо, що українці можуть зареєструватися у створеній МЗС України електронній системі ДРУГ. Це допоможе координувати повернення, а посольствами та консульствами України — підтримувати з ними зв’язок».

Короткі висновки

Що ж, усі розуміють, що бізнес – за природою досить жорстка і навіть цинічна річ. В усі часи заробляли і продовжують заробляти навіть на війнах. Але у нинішній ситуації головне, аби держава тримала під прицілом нахабних «ділків», особливо тих, хто намагається «наварити» на паніці, торгуючи найдефіцитнішим з точки зору нацбезпеки обладнанням. І підтримувала тих, хто йде їй і людям на зустріч. По великому рахунку відповідний контроль у сфері нацбезпеки – це питання репутації сильної чи слабкої держави і те, чи довірятимуть їй громадяни надалі як інституту влади.

Важко не погодитися з думкою про те, що поважному серйозному бізнесу зараз саме час проявити свою відповідальність перед суспільством. В країні серйозно не вистачає медичного обладнання і устаткування, державні і комунальні механізми здебільшого неповороткі, і тут приватний бізнес може суттєво допомогти. Панове, підприємці, не забувайте, що ситуація неодмінно нормалізується, а люди будуть пам’ятати про ваші дії. І що підвищений соціальний капітал допоможе вам, коли ситуація буде відновлюватися.

Юлія Горбань, Оксана Поліщук, Київ