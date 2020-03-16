Lufthansa прокоментувала скасування рейсу із Франкфурта до Києва

Скасування рейсу німецької авіакомпанії Lufthansa з Франкфурта-на-Майні до Києва 15 березня, коли багато громадян України не змогли повернутися додому напередодні закриття авіасполучення, могла статися через непорозуміння.

Таке припущення в коментарі Укрінформу висловила генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.

«Німецький авіаперевізник вирішив скасувати рейс через наявну, за їхніми словами, інформацію про закриття Україною авіапростору ще вчора, 15 березня, о 22.00. Від кого Lufthansa отримала цю інформацію, нам не відомо. Можливо помилка в комунікаціях», - сказала Польова.

Оскільки аеропорт міста вночі не працює, рейс було відмінено через неможливість повернення літака. Останнє прибуття у франкфуртський аеропорт можливе з 21.00 до 24.00.

Lufthansa запропонувала усім перебронювати квитки або компенсувати їх вартість.

«Слід зрозуміти, що консули не всесильні. Ми не можемо посадити людей на літак, якщо відмінено рейс, але ми можемо зустрітися з людьми, ми можемо з’ясувати причину скасування рейсу та подальшу долю наших громадян, і ми це робимо!» - підкреслила Польова у відповідь не деякі звинувачення, які пролунали в окремих ЗМІ з приводу того, що «посольство України в Німеччині не поцікавилося долею співгромадян».

За словами генконсула, дипломати у Франкфурті-на- Майні були в контакті з українцями, які не змогли вилетіти в Україну. «У Генконсульстві було організовано чергування працівників в суботу та в неділю. Нам було повідомлено про ситуацію з відміною рейсу Lufthansa увечері в неділю. Черговий консульської установи надавав відповіді на телефонні дзвінки, а до аеропорту було відряджено двох консульських працівників, які відразу зустрілися з пасажирами. Три працівники, включно зі мною, цілий день та вночі відповідали на електронні звернення громадян, у тому числі з цього рейсу. Люди відчували нашу роботу, нарікань не було», - розповіла очільник дипустанови.

Вона також зазначила, що в Генконсульстві працюють три гарячі лінії. Одна цілодобово, дві інші з 08.00 до 20.00. Інформація про їхню роботу є на сайті Генконсульства, а також у Twitter та на сторінці у Facebook з прізвищами консульських працівників та їхніми телефонами, куди можна телефонувати. Лінія працює цілодобово. Якщо вона перевантажена, можна написати запитання на месенджер у Facebook та на електронну пошту Генконсульства.

На вебсторінці ГК є спеціальна форма звернення, яку можуть заповнити українські громадяни, які не мають можливості самостійно дістатися в Україну у зв’язку із закриттям кордонів європейськими країнами через спалах коронавірусу

Після узгодженням з Центром умов, способу та часових рамок евакуації, всі, хто зареєструвався, будуть повідомлені.

Як повідомлялося, авіакомпанія Lufthansa 15 березня скасувала вечірній рейс з Франкфурта до Києва і начебто повідомила про те, що Бориспіль на приймає рейси, крім тих, які виконує авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

Пасажири, які у переддень закриття кордонів не змогли дістатись України, скаржаться, що посольство України в Німеччині не поцікавилося долею співгромадян, які застрягли в аеропорту Франкфурта.