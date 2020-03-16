Укрпошта просить не заходити за лінії біля кас і перечекати чергу на вулиці

АТ “Укрпошта” в умовах обмежувальних заходів та карантину продовжуватиме працювати у звичайному режимі, але просить уникати черг та не заходити за обмежувальні лінії біля стійок обслуговування клієнтів.

Про це написав генеральний директор поштового підприємства Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта працює для вас у звичайному режимі, і ми будемо робити все, щоб ви зручно змогли скористатися нашими послугами, навіть у період карантину. Але ми просимо вас звернути увагу на деякі зміни, які допоможуть зберегти здоров’я вам та нашим працівникам", - написав Смілянський.

Так, відвідувачів поштових відділень просять не заходити за жовту (сіру) лінію, якщо біля стійки обслуговується клієнт. Підходити можна лише тоді, коли вікно вільне.

Якщо клієнт бачить чергу, Укрпошта просить не заходити у відділення, почекати на вулиці та зайти, коли черга стане меншою.

Смілянський також нагадав про «щасливі години»: до 13:00 комісія за сплату комунальних платежів вдвічі менша, ніж після. Але попросив дати змогу саме найбільш вразливим верствам населення скористатися цією можливістю.

"Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищені верстви населення, а також групи найбільшого ризику для короновірусу змогли скористатися нашими послугами вранці", - зазначив він.

Водночас міністр інфраструктури України Владислав Криклій написав у Telegram, що пенсії та грошові виплати особливо найбільш вразливим верствам населення доставляються додому. Криклій зауважив, що пенсіонери можуть здійснювати комунальні виплати, отримувати побутові товари і продукти першої необхідності вдома. Адже листоноші мають повідомляти начальника відділення про незадовільний стан здоров’я клієнта.

Також Укрпошта приймає та відправляє посилки по Україні та за її межі. "За інформацією ВОЗ посилки безпечні", - зазначив міністр.

Як повідомлялось, постановою Кабінету міністрів України №211 від 11 березня 2020 року з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України оголошено карантин. У зв'язку з цим запроваджено заборону на проведення масових заходів.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири - у Чернівецькій та один - у Житомирській області.