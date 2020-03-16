Тільки авто: Україна відзавтра закриває кордон для літаків, потягів та автобусів

Із 17 березня пункти пропуску на кордонах України зможе перетинати лише автомобільний транспорт.

Про це заявив на брифінгу у понеділок перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З нуля годин із завтрашнього дня припиняються пропускні операції у пунктах пропуску для авіаційного, повітряного, залізничного і автомобільного (для автобусів) сполучення. Тобто, залишається можливість автомобільного перетину державного кордону. Усіх запрошуємо повернутись додому. І наголошуємо на особистій відповідальності, якщо хтось був у відповідних регіонах, але відчуває певні ризики, рекомендуємо самоізолюватись по прибуттю в Україну», - сказав Нікіфоренко.

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Він нагадав, що сьогодні з нуля годин припинився пропуск іноземних громадян в Україну. Наразі понад 50 осіб не пропущено. З урахуванням того, що ми завчасно всіх поінформували, перевізники мали цю інформацію, тому ця цифра не є високою.

Він зауважив, що всіх іноземців прикордонники будуть випускати за межі України встановленим порядком, проблем з цим немає.

Всі пункти пропуску працюють у штатному режимі.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 осіб.

Головне фото: Держприкордонслужба