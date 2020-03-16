Суд відмовився поновити слідство у справі Мангера

Шевченківський райсуд столиці відмовився поновити слідство відносно голови Херсонської облради Владислава Мангера, який є фігурантом справи убивства Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення 16 березня оголосила суддя Ірина Фролова, повідомили Укрінформу в апараті судді.

"Суд відмовив у поновлені слідства у справі Владислава Мангера", - повідомили в апараті судді Фролової.

Раніше адвокати Мангера звернулися до суду з клопотанням про поновлення слідства відносно їхнього підзахисного. У разі задоволення даного клопотання судом, слідство упродовж двох тижнів мало бути завершене і матеріали справи відносно Мангера мали бути направлені до суду для розгляду по суті.

Слідство було зупинене через оголошення у розшук фігуранта цієї справи Олексія Москаленка (Левіна). Останній 16 березня має бути екстрадований до України з Болгарії.

Як повідомляв Укрінформ, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

Також 11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497 тис. 300 гривень. 25 квітня стало відомо, що Мангеру змінили підозру - на "замовлення завдання тілесних ушкоджень".

6 червня 2019 року п'ятеро безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі. Але ні замовники вбивства, ні посередники досі не засуджені і не покарані.