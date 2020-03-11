В Офісі генпрокурора підтвердили, що Левіна екстрадують в Україну

В Офісі генпрокурора підтвердили, що Олексій Левін, підозрюваний у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, буде екстрадований з Болгарії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"У середу, 11 березня 2020 року, Апеляційний суд м. Бургас (Республіка Болгарія) залишив у силі рішення суду першої інстанції про видачу в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка підозрюється у причетності до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генерального прокурора додали, що після фактичної передачі Левіна Україні будуть проведені необхідні процесуальні дії для якнайшвидшого розслідування вчиненого злочину та передачі до суду обвинувальних актів стосовно його учасників.

Раніше Facebook-спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" оприлюднила інформацію про те, що суд у Болгарії відхилив апеляцію Олексія Левіна, підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, на рішення щодо його екстрадиції в Україну.

Суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна). Той подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.