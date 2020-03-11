Справа Гандзюк: суд у Болгарії відхилив апеляцію Левіна, його екстрадують

Справа Гандзюк: суд у Болгарії відхилив апеляцію Левіна, його екстрадують

Укрінформ
Суд у Болгарії відхилив апеляцію Олексія Левіна, підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, на рішення щодо екстрадиції в Україну.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Левіна екстрадують! Суд Болгарії прийняв рішення, що не підлягає оскарженню", - написали активісти.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

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Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Левін подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну. Засідання з рогляду цієї апеляції, призначене на 9 березня, перенесли на 11 березня, бо Левін відмовився від свого болгарського адвоката.

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Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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