Справа Гандзюк: суд у Болгарії відхилив апеляцію Левіна, його екстрадують

Суд у Болгарії відхилив апеляцію Олексія Левіна, підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, на рішення щодо екстрадиції в Україну.

Про це повідомляється у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк?".

"Левіна екстрадують! Суд Болгарії прийняв рішення, що не підлягає оскарженню", - написали активісти.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Левін подав скаргу на рішення суду в Болгарії про його екстрадицію в Україну. Засідання з рогляду цієї апеляції, призначене на 9 березня, перенесли на 11 березня, бо Левін відмовився від свого болгарського адвоката.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.