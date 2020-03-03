Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під вартою

Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського, підозрюваного у створенні злочинної організації та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє “Громадське”.

“Печерський суд Києва залишив під вартою до 16 квітня Ігоря Павловського - підозрюваного у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що адвокат безоплатної правової допомоги Максим Костін через відсутність захисників за договором (вони зараз в Одесі на іншому засіданні) просив відкласти розгляд. Проте суд продовжив засідання.

Адвокат наголошував на поганому самопочутті Павловського, якого вдень госпіталізували з будівлі суду, але лікар зазначив, що його стан дозволяє брати участь у засіданні.

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Захисник просив обрати Павловському домашній арешт. Сам Ігор Павловський нічого не говорив, пославшись на погане самопочуття.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали помічника колишнього народного депутата Ігоря Павловського. Йому оголосили підозру у створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255 ККУ).

Згодом Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 березня без права застави.

Уперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року у справі про вбивство Катерини Гандзюк, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Павловського у справі Гандзюк - за ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але померла 4 листопада.

Виконавців злочину було засуджено.