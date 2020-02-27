У справі Гандзюк провели десять обшуків і оголосили нові підозри

Чотирьом фігурантам справи про вбивство активістки Катерина Гандзюк оголосили нові підозри. Також було проведено десять обшуків.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Зазначені слідчі і процесуальні дії відбулися за нововиявленими обставинами у провадженнях за фактом нападу на Катерину Гандзюк та створення вказаної злочинної організації, в яких прокурори Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво, і є продовженням спільної спецоперації за участі Офісу Генпрокурора, СБУ і Нацполіції 20 січня 2020 року з метою припинення діяльності злочинної організації. Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації — колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань, який наразі перебуває під вартою. Також повідомлено про підозру і обрано запобіжні заходи іншим співучасникам", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці провели 10 обшуків за місцями проживання фігурантів і можливого зберігання речових доказів.

В Офісі генпрокурора додали, що про підозру повідомлено чотирьом особам: "особи підозрюються у незаконному заволодінні транспортними засобами на суму близько 5 млн грн, вчиненому організованою групою та поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого".

Окрім того, 26 лютого 2020 року суд дозволив перевести до установи попереднього ув’язнення в м. Києві окремих співучасників нападу на Катерину Гандзюк, які відбувають покарання відповідно до вироку Покровського райсуду Дніпропетровської області від 6 червня 2019 року, для участі у слідчих та процесуальних діях.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 січня, Офіс генпрокурора заявив, що правоохоронці проводять у Херсоні спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна, та з метою відшукати додаткові докази у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Згодом поінформований співрозмовник в Офісі генпрокурора розповів Укрінформу, що у ході спецоперації у Херсоні затримано та оголошено підозру у створенні злочинної організації колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському, який причетний до нападу на Гандзюк.

Павловському інкримінують порушення ч. 1 ст. 255 ККУ (створення злочинної організації).

Печерський райсуд столиці арештував Павловського до 4 березня.

Вперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали у справі про напад на Гандзюк 12 листопада 2018 року, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

Спочатку Павловському інкримінували організацію нападу на Гандзюк. Згодом, коли обвинувачений уклав угоду зі слідством, його дії перекваліфікували за менш тяжкою статтею — приховування інформації про злочин (ч. 1 ст. 396 ККУ).

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Павловського.