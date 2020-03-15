Митниця підготувала інтерактивну карту закритих і відкритих пунктів пропуску на кордоні

Державна митна служба України підготувала інтерактивну карту, на якій відмічені всі закриті і відкриті пункти пропуску на кордонах України.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

"Митниця підготувала інтерактивну карту, на якій відмітила усі пункти пропуску — закриті і відкриті, згідно з розпорядженням уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Червоним кольором позначені ті пункти пропуску, які закриті, зеленим - відкриті, окремо позначені ті пункти, через які призупинене пішохідне сполучення.

Карта доступна за посиланням.

У відомстві також нагадали, що до України з Польщі можна дістатися на автомобілі через ПП «Рава-Руська» та ПП «Краківець», зі Словаччини через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом через ці країни в Україну потрапити неможна.

З Угорщини до України можна потрапити через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00 год. 00 хв.), автобусом чи літаком. З Молдови - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом.

До України з Білорусі можна потрапити через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком, а з Румунії - через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Автомобільний ПП «Солотвино» наразі закритий.

У митниці зазначили, що вантажних перевезень ці обмеження не стосуються.

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Як повідомляв Укрінформ, у суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 15 березня 2020 року Республіка Польща закрила свої кордони, а Республіка Молдова припинила авіаційне сполучення з країнами Європи.

З 13 березня 2020 року Словацька Республіка закрила свої кордони для іноземців.