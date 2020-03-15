Шмигаль закликає відмовитись не лише від закордонних подорожей, а й Україною

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українців утриматись від подорожей між містами України.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Я також наполегливо закликаю всіх відмовитись не тільки від закордонних подорожей, а й між містами України", - підкреслив Шмигаль.

Він закликав громадян України, що перебувають за кордоном найшвидше повернутись додому у зв'язку з тим, що з 17 березня Україна закриває пасажирське авіа, залізничне та автобусне сполучення з іншими державами.

"Багато залежить від кожного з нас. Дотримання правил особистої гігієни, вчасна самоізоляція, вчасне звернення до сімейних лікарів, вчасна турбота про своїх рідних і близьких - це все шляхи боротьби з коронавірусом", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Шмигаль також нагадав, що керівники підприємств мають за можливості перевести своїх працівників на дистанційну роботу, а також посилити контроль за тим, як працівники дотримуються правил особистої гігієни та рекомендацій щодо протидії поширенню коронавірусу та гострих респіраторних захворювань.

Як повідомлялося, у п'ятницю 13 березня Президент України Володимир Зеленський закликав людей похилого віку, особливо які страждають хронічними захворюваннями, побути вдома в період активного поширення у світі коронавірусу.

У суботу 14 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Так заходи спрямовані на запобігання поширенню на території України Covid-19.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.