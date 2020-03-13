Мін’юст тимчасово припиняє особистий прийом громадян

У Міністерстві юстиції України тимчасово скасовуються особистий прийом громадян, натомість пропонують звертатися письмово на пошту або електронку.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“На виконання пункту 19 протоколу № 2 від 10.03.2020 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій "Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої корона вірусом Cоvid-19" скасовується до особливого розпорядження проведення особистих прийомів громадян у Міністерстві юстиції України”, - ідеться в повідомленні.

У відомстві радять громадянам, які мають бажання звернутись до Міністерства юстиції України, звертатись письмово за поштовою адресою: вул. Городецького, 13,м. Київ, 01001,або на офіційну електронну адресу: callcentre@minjust.gov.ua.

Повідомляється, що на час скасування прийомів громадян у всіх адміністративних приміщеннях Мін’юсту будуть розміщені скриньки «Для звернень громадян» у доступних місцях.