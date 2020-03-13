В Україні учасників Другої світової нагороджуватимуть новою медаллю

Пам'ятну медаль, якою нагороджуватимуть ветеранів, які брали участь у Другій світовій війні, представили в Києві.

Медаль розробив і показав Олександр Сопов - директор ВТО «Орден», голова ВГО «Країна» на прес-конференції в Укрінформі.

«Ця нагорода входить у відкриту нагородну систему. Відповідальність за те, що людина зараз жива і живе саме там, де їй вручать цю медаль, і що вона насправді воювала – на тому, хто представив до нагородження і заповнив нагородний лист», - пояснив Сопов.

Він зазначив, що вперше за всю історію України пам’ятною нагородою нагороджуватимуться люди за нагородним листом. Також це є перша нагородна медаль, яка є номерною, тобто персоніфікованою.

«Державницький сенс існування нагород – це не тільки відзначення гідних особистостей, а перш за все спонукання громадян держави на героїчні вчинки та видатні досягнення на прикладі нагороджених», - пояснив Сопов сенс нагородної системи.

Він також додав, що представлення на нагородження треба надіслати до 27 березня 2020 року.

На сайті ВТО «Орден» вказано, що це провідний виробник державних і відомчих нагород в Україні. Всі розроблені ВТО «Орден» державні нагороди та відомчі відзнаки затверджені Комісією державних нагород та геральдики.

.Медаль «За бойові заслуги. 75 років перемоги над нацизмом» виготовляється коштом ВТО «Орден» для нагородження громадян України – безпосередніх учасників бойових дій під час Другої світової війни 1939-1945 рр.

Нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.