Військовим збираються обмежити “активність” у соцмережах — МОУ

Гібридна інформаційна війна проти військових небезпечна своєю непередбачуваністю та дешевизною.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Аліна Фролова.

“Гібридна війна тим і небезпечна, що вона постійно змінюється, тобто методи змінюються кожен день. Як тільки з’являється можливість завдати точкового удару в якийсь елемент, відразу ворог це робить.

Щодо військових… Ми маємо приклади розсилання ворогом SMS нашим хлопцям. Тобто є установки, які дозволяють на лінії розмежування розкидати есемески – й наші бійці періодично можуть отримувати повідомлення про те, що "на вас чекають вдома", що "покиньте позиції", тобто ті речі, які можуть психологічно на них впливати”, - розповіла Фролова.

За її словами, інтенсифікація таких вкидів буває різною, але якоїсь системи тут не спостерігається. Головна мета ворожих методів: підбурювання до певних негативних настроїв серед військових, інтенсифікація обговорення проблемних питань, створення паніки.

Фролова також відзначила, що для проведення інформаційної операції серед військових достатнього дуже мало коштів та людей.

Попри те, що спрогнозувати такі операції неможливо, заступниця міністра вважає, що протидіяти їм цілком реально. “Що ми можемо зробити з цим? Ми можемо, по-перше, навчати наших бійців діджитальної гігієни й критичного мислення. Це довгий процес, але іншого запобіжника немає. По-друге, необхідно вводити певні обмеження. Це не дуже популярна тема, але обмеження необхідні. Треба розуміти, що якщо людина в армії, то вона не може фотографувати і викладати фото з геолокацією, вона не може публікувати, в якому підрозділі вона знаходиться, вона не може робити багато інших речей, які собі дозволяє людина без погонів”, - наголосила Фролова, додавши, що такі обмеження існують у всіх арміях світу і військові розуміють, чому повинні цьому підкорятися.

За її словами, зараз йдеться про певні правила, які вводяться для військових. “У нас є документи, які мають рекомендаційний характер, але ми зараз розробляємо саме політики, які б унормували це питання”, - повідомила заступниця міністра. Також вона відзначила, що нові правила стосовно “діджитальної гігієни” будуть однаковими як для військових на лінії розмежування, так і для строковиків в інших регіонах України.

“Вони (військові, які знаходяться поза зоною ООС, - ред.) все одно несуть службу, розумієте. Це розташування: він сьогодні у Львівській області, а завтра його перекидають. І по його переміщенню можна відслідкувати – куди дислокується підрозділ. Якісь військові беруть участь у спільних навчаннях, якісь мають доступ до керівних документів. Це є речі, які накладають певні обмеження. І вони мають бути свідомими щодо тих обмежень, які існують. І звичайно, як я сказала, ми маємо привчити до інформаційної гігієни людей. Крім того, ми ще створюємо у себе Центр протидії гібридним загрозам. Він зараз знаходиться в стадії формування. Завданням Центру буде вивчати кращі практики і використовувати досвід колег”, - повідомила Фролова.

Фото: ООС