Гроші ексчиновників часів Януковича: Латвія чекає від України доказів у справі про $30 мільйонів

Латвія і досі не отримала від України доказів для розв'язання питання про повернення заарештованих латвійською стороною 30 млн доларів українських ексчиновників.

Про це заявив політичний директор Міністерства закордонних справ Латвії Яаніс Майжекс на пресконференції в Києві у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу.

«На даному етапі зрушень немає, але ми як і раніше готові співпрацювати з Україною. Це питання співпраці міністерств юстиції обох країн, щоб налагодити контакт. Але, напевно, цей контакт має виходити перш за все зі сторони України, оскільки якщо там є якісь докази, вони якраз є в України», - сказав Майжекс.

У відповідь на уточнююче запитання, дипломат відповів, що на даному етапі українська сторона не надала необхідних доказів для розв'язання питання про повернення заарештованих 30 млн доларів українських ексчиновників.

Як повідомлялося, суд у Латвії ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії 16 жовтня 2019 року обговорив із президентом Егілсом Левітсом тему повернення виведених коштів колишніх українських високопосадовців - як уже заарештованих за рішеннями латвійського суду, так і пошуку нових незаконних активів.

Своєю чергою, президент Латвії зазначив, що є певна процедура повернення цих заарештованих коштів в Україну і що є домовленість, що українська сторона має надати необхідні докази для розв'язання цього питання.

15 жовтня 2019 року пресслужба Генпрокуратури України повідомила, що суд у Латвії визнав злочинним походження коштів на суму понад $30 млн, які пов'язують із колишніми українськими чиновниками, і прийняв рішення про їх конфіскацію.