Суд у Латвії ухвалив рішення про конфіскацію $30 мільйонів ексчиновників часів Януковича

Суд у Латвії ухвалив рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням експрезидента України Віктора Януковича.

Про це повідомляє 15 жовтня пресслужба Генпрокуратури.

"Завдяки спільним зусиллям Генеральної прокуратури України та компетентних органів Латвійської Республіки латвійський суд прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США, які пов’язують з колишніми українськими високопосадовцями, та ухвалено рішення про їх конфіскацію", - йдеться у повідомленні.

Зазначені кошти на початку 2015 року були заарештовані у рамках запиту Генеральної прокуратури України про надання правової допомоги.

Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні, додали в ГПУ.

Раніше повідомлялося, що в Латвії 50 млн євро на рахунках українських чиновників-втікачів часів Януковича були визнані незаконно набутими і вилучені на користь латвійської держскарбниці. Ці кошти були конфісковані у рамках спеціальної процедури, без кримінального вироку.

Згодом генеральний прокурор Латвії під час переговорів з делегацією ГПУ висловив готовність обговорити можливість повернення в Україну або розподілу коштів, конфіскованих з рахунків експосадовців часів Януковича.

У січні 2018 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що конфісковані у бюджет Латвії 50 млн євро, що належали оточенню експрезидента Януковича, можуть бути повернуті Україні відповідно до міжнародних конвенцій.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідає з офіційним візитом Латвійську Республіку.